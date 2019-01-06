Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США

Директор НАСА Джим Брайденстайн сообщил в интервью американской газете Washington Post, что отменил приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, уступив интересам сенаторов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Визит Рогозина в США был запланирован на февраль, но позднее НАСА проинформировало Роскосмос о переносе поездки на неопределенный срок. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что поездка Рогозина может быть полностью отменена, а не отложена, из-за позиции "определенных политических кругов". В Роскосмосе заявили, что ждут от НАСА разъяснений.

"Мы слышали от многих сенаторов, что это (приглашение Рогозина в США - ред.) не очень хорошая идея", - заявил Брайденстайн.

Ранее влиятельный американский сенатор от демократов Роберт Менендез заявил, что планирует представить в сенате резолюцию против временного снятия санкций с Рогозина. Для того чтобы Рогозин мог приехать в США, минфин выдал разрешение на такую поездку, чтобы он мог обсудить с НАСА дальнейшее сотрудничество. Сам глава Роскосмоса сообщал, что планируется встреча с представителями компании Boeing. Также Рогозин планировал посетить штаб-квартиру компании-оператора пусков ракет "Протон" и "Рокот" International Launch Services (ILS). Кроме этого, Рогозин планировал прочитать лекцию в университете, в котором учился директор НАСА Джим Брайденстайн, так же как и глава НАСА прочитал в октябре лекцию в МГУ, который в 1986 году окончил Рогозин. Кроме того, 6 декабря 2018 года указом президента РФ Владимира Путина Рогозин был назначен специальным представителем президента по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Как сообщали в "Роскосмосе", Рогозин поедет в США как в качестве главы "Роскосмоса", так и в качестве спецпредставителя. Под личными санкциями США и ЕС Рогозин находится с 2014 года.

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