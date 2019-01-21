Пенс: Трамп надеется добиться прогресса в денуклеаризации на втором саммите США - КНДР

21 января 2019 07:33 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться реального прогресса на втором саммите США - КНДР, на котором Вашингтон изложит видение конкретных путей денуклеаризации Корейского полуострова. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News вице-президент США Майкл Пенс.

"Будет второй саммит, и на нем мы будем излагать свои ожидания того, какие конкретные шаги следует сделать Северной Корее, чтобы приступить к подлинной денуклеаризации, о приверженности которой заявлял [лидер КНДР] Ким Чен Ын", - указал Пенс.

"Опять же президент [Трамп] настроен очень оптимистично. Насколько я видел, общение между президентом и Ким Чен Ыном идет замечательно. Президент убежден, что мы можем добиться реального прогресса", - отметил вице- президент.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в пятницу сообщила, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится ближе к концу февраля. Место проведения саммита будет объявлено позже, заявила она по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров Трампа с заведующим отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. В качестве наиболее вероятного места встречи лидеров двух стран СМИ называли вьетнамский Дананг, в котором в 2017 году прошел саммит АТЭС.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

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