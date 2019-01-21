Глава МИД ФРГ и госсекретарь США обсудят ситуацию вокруг ДРСМД

21 января 2019 15:07 (UTC+04:00)

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отправится 23 января в США, где обсудит в Вашингтоне с госсекретарем Майклом Помпео ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Маас в среду отправляется с визитом в США, он посетит Вашингтон и Нью-Йорк", - сказал он. "Мы хотим подать сигнал о том, что мы готовы активно выступать за урегулирование кризисов", - отметили в МИД.

"23 января Маас проведет политические переговоры в Вашингтоне, в том числе с госсекретарем Помпео. Речь пойдет о ДРСМД, а также о других международных темах, например, о ситуации в Сирии", - сообщил представитель ведомства. 24 января Маас посетит Нью-Йорк, где примет участие в дискуссиях Совета Безопасности ООН. В программе также ряд двусторонних встреч.

В МИД отметили, что в пятницу в Москве Маас "подчеркнул важность сохранения ДРСМД". В ведомстве в очередной раз высказали мнение, что Москва должна развеять обвинения в предполагаемых нарушениях с ее стороны договора.

15 января в Женеве состоялись консультации РФ и США в межведомственном формате по ДРСМД. По итогам переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков констатировал, что американская сторона даже не попыталась хоть как-то сблизить позиции сторон. В свою очередь заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в очередной раз обвинила Москву в нарушении договора и подтвердила, что Вашингтон начнет процесс выхода из соглашения 2 февраля, если РФ не уничтожит ракету 9М729, которая, по мнению США, не соответствует ДРСМД.

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