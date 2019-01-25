Трамп объявил о прекращении шатдауна

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в пятницу заявил, что удалось достичь соглашения с демократами и прекратить шатдаун, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы достигли соглашения и наши ведомства возобновят работу", - сказал он.

По его словам, эта сделка временная и рассчитана на "три недели". "Скоро я подпишу закон, который на три недели откроет наше правительство, до 15 февраля", - отметил Трамп.

Самый протяженный в истории США шатдаун продолжается уже 34 дня. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за разногласий Трампа и демократов по границе, что не дает профинансировать эти учреждения. Без зарплаты остаются около 800 тысяч госслужащих.

Сенат США в четверг не принял оба законопроекта, направленных на прекращение шатдауна. Первый включал предложение президента Дональда Трампа о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, второй предполагал не выделять денег на пограничную безопасность, профинансировать работающие по сокращенному графику учреждения до 8 февраля, а затем продолжить обсуждение по границе.

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