Белый дом: США передали России свои условия для возобновления переговоров по ДРСМД

Условия, на которых Соединенные Штаты готовы возобновить диалог с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уже были переданы Москве в письменной форме. Как передаёт Trend об этом заявил в субботу корр. ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о том, что Москва готова к переговорам по ДРСМД, если США для этого "созреют".

"Мы передали России в письменной форме список конкретных шагов, которые она может предпринять, чтобы вернуться к соблюдению [договора] и спасти ДРСМД. Только полное и подлежащее проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушения со стороны России", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона инициировать начало нового диалога по ДРСМД.

В субботу президент России Владимир Путин на встрече с главами Минобороны и МИД РФ Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым поручил прекратить попытки инициировать переговоры по ДРСМД до тех пор, пока американские партнеры не "созреют" для этого. Он подчеркнул при этом, что все предложения Москвы в этой сфере, как и прежде, остаются на столе, а двери для переговоров открыты.

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