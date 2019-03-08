Министр ВВС США Хезер Уилсон подтвердила, что уйдет в отставку

8 марта 2019 22:26 (UTC+04:00)

Министр ВВС США Хезер Уилсон, входившая, по данным американских СМИ, в число кандидатов на пост главы Пентагона, подтвердила свое решение уйти в отставку и сообщила, что уже проинформировала об этом президента США Дональда Трампа. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС oб этом она написала в пятницу на своей странице в Twitter.

"Сегодня я проинформировала президента, что уйду в отставку с поста министра ВВС и перейду на работу президентом Университета Техаса в Эль-Пасо. Было большой честью работать вместе с нашими военнослужащими, я горжусь тем прогрессом, которого мы достигли в деле восстановления боеготовности и огневой мощи ВВС США", - заявила она.

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