"Ъ": Поставки американского СПГ в Европу увеличатся к 2023 году до 8 млрд кубометров

11 марта 2019 10:06 (UTC+04:00)

Импорт СПГ из США может вырасти к 2023 году до восьми млрд куб.м, отмечают в Еврокомиссии, сообщает газета "Коммерсантъ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что на американский газ придется лишь 1,6% потребления ЕС. Тем временем доля поставок "Газпрома" на этом рынке в 2018 году составила 37%. В ЕК также прогнозируют, что из 119 млрд куб.м. СПГ-мощностей в США к 2023 году только около 7% придется на поставки в ЕС. В 2018 году на ЕС от экспорта СПГ из США пришлось 11%.

Кроме того, ЕС намерен расширить терминалы по приему СПГ и построить новые, после чего общая мощность увеличится на 22 млрд куб.м к 2023 году.

По оценке "Газпром экспорта", пишет "Ъ", к 2023 году импортная ниша на рынке Европы может составить до 40 млрд куб.м. Существенную часть этих объемов могут получить "Газпром" и НОВАТЭК, следует из оценок ЕК.

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