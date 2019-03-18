Пентагон оставит в Сирии около тысячи военнослужащих - WSJ

18 марта 2019 02:45 (UTC+04:00)

Министерство обороны США разрабатывает план по сохранению в Сирии воинского контингента численностью в приблизительно 1 тыс. человек. Как сообщает газета The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа может пойти на такой шаг из-за затянувшихся переговоров с Турцией, союзниками в Европе и поддерживаемыми американской стороной формированиями по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, США теперь планируют продолжить совестную работу с курдскими формированиями, "несмотря на угрозы со стороны Турции, которая грозится атаковать курдов". Около тысячи американских солдат могут остаться на юге и севере страны, утверждает газета.

В Сирии до настоящего времени находились порядка 2,2 - 2,5 тыс. американских военнослужащих. Трамп объявил 19 декабря о решении отозвать американские силы. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел 10 февраля сообщил, что вывод американского воинского контингента из Сирии может начаться в течение нескольких недель, однако решающим фактором будет оперативная обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в американской печати, фактически уговорили Трампа в значительной степени пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Как пояснили в конце февраля должностные лица администрации США высокого ранга, Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой): в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии.

Предполагается, что американские военнослужащие будут оставаться в Сирии вместе с европейскими. Численность солдат западного контингента в Сирии в целом составит, как уточняется в американской печати, от 800 до 1,5 тыс. человек. При этом часть СМИ пишет, что в это число включено и американское военное присутствие. Несколько дней тому назад европейские союзники США, как признавали официальные лица в Вашингтоне, уведомили, что не будут оставаться в Сирии, если оттуда полностью уйдут американские войска.

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