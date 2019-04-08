American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX до 5 июня

8 апреля 2019 07:31 (UTC+04:00)

Авиакомпания American Airlines решила приостановить полеты самолетов серии Boeing 737 MAX до 5 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы обеспечить большую определенность и избежать срывов полетов в последнюю минуту American Airlines продлила отмену [рейсов] до 5 июня. Ежедневно это повлечет отмену около 90 рейсов согласно расписанию", - сказано в заявлении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и 9 продлится в США, пока не завершится обновление их программного обеспечения. Ожидалось, что это произойдет в апреле.

American Airlines ожидает решения о дальнейшей эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX от Федерального управление гражданской авиации США, министерства транспорта, Национального совета по безопасности на транспорте и других регуляторов. Компания вывела из эксплуатации весь свой флот Boeing 737 MAX, насчитывающий 24 самолета.

13 марта Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения. 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

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