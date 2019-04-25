США включили в список ограничений по Кубе пять юридических лиц

Вашингтон включил еще пять юридических лиц в список ограничений по Кубе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в пресс-релизе Госдепартамента.

"Государственный департамент обновил список ограничений по Кубе, добавив в него пять юридических лиц, принадлежащих кубинским военным. Изменения вступают в силу сегодня", - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что США продолжат обновлять список ограничений для обеспечения того, чтобы американские компании напрямую не поддерживали кубинскую службу безопасности.

17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация Дональда Трампа приняла меры по ужесточению санкционного режима в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Болтон отметил, что США расширили свой санкционный список, в который входят организации, связанные с властями Кубы.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

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