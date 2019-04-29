Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив

Два корабля ВМС США прошли в воскресенье через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая и остров Тайвань. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота ВМС США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - цитирует агентство заявление Тихоокеанского флота ВМС США.

Два эсминца идентифицированы как William P. Lawrence и Stethem.

Военные корабли ВМС США с начала этого года уже несколько раз совершали аналогичные операции. Так, 25 марта эсминец с управляемым ракетным оружием Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны прошли через акваторию Тайваньского пролива. Тогда Китай сделал представление Соединенным Штатам.

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