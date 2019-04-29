Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив

29 апреля 2019 06:35 (UTC+04:00)

Два корабля ВМС США прошли в воскресенье через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая и остров Тайвань. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота ВМС США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Переход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - цитирует агентство заявление Тихоокеанского флота ВМС США.

Два эсминца идентифицированы как William P. Lawrence и Stethem.

Военные корабли ВМС США с начала этого года уже несколько раз совершали аналогичные операции. Так, 25 марта эсминец с управляемым ракетным оружием Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны прошли через акваторию Тайваньского пролива. Тогда Китай сделал представление Соединенным Штатам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2
В мире 05:15
Открывший стрельбу в синагоге в США мужчина действовал один
США 04:34
Новые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам
В мире 03:47
В США один человек погиб при стрельбе недалеко от баптистской церкви (Обновлено)
США 03:05
США продолжают консультации с Россией по КНДР - Болтон
США 28 апреля 20:51
Джо Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов
США 28 апреля 16:19
Лента новостей
Власти Сингапура введут ограничения в интернете
Другие страны 07:03
В Индии начался четвертый этап всеобщих парламентских выборов
Другие страны 06:11
Япония намерена вдвое увеличить дальность своих ракет класса "земля - корабль"
Другие страны 06:02
В работе аэропортов Австралии произошел сбой - СМИ
Другие страны 05:37
На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,2
В мире 05:15
В Мексике неизвестные обстреляли участников семейного праздника
Другие страны 04:39
Открывший стрельбу в синагоге в США мужчина действовал один
США 04:34
Санчес готов вести переговоры о формировании правительства в Испании
Европа 04:00
Новые "Мстители" побили мировой рекорд по кассовым сборам
В мире 03:47