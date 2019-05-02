Пентагон: США должны начать замену баллистических ракет шахтного базирования в 2028 году

Вашингтон должен начать замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования Minuteman III на новые, находящиеся на стадии разработки системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD), уже в 2028 году, иначе США отстанут в этой сфере от России и Китая.

Об этом заявила в среду заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в настоящий момент живем с технологиями времен холодной войны, и мы откладывали модернизацию ядерной триады в течение многих десятилетий. У нас больше нет запаса времени, нам необходимо двигаться вперед", - сказала она. - "Россия, в частности, создала за последние годы множество средств, таких как автономные подводные аппараты, различные типы боеголовок. Срок службы наших вооружений подойдет к концу в промежутке между 2020 и 2040 годами. Нам необходимо модернизировать то, что у нас есть, чтобы мы могли одну за одной заменить наши системы", - добавила Лорд, отвечая на вопрос об отставании США в этой сфере от России и Китая.

Она, в частности, обратила внимание на МБР Minuteman III. "У нас больше нет запаса времени для того, чтобы продлевать эксплуатацию Minuteman, потому что это будет не только дороже, чем создавать GBSD, но и лишит нас гибкости, поскольку у нас не будет современных вооружений", - отметила она. "Нам надо к 2028 году начать заменять их", - заявила заместитель министра.

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