Пентагон: США должны начать замену баллистических ракет шахтного базирования в 2028 году

2 мая 2019 00:24 (UTC+04:00)

Вашингтон должен начать замену американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования Minuteman III на новые, находящиеся на стадии разработки системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD), уже в 2028 году, иначе США отстанут в этой сфере от России и Китая.

Об этом заявила в среду заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в настоящий момент живем с технологиями времен холодной войны, и мы откладывали модернизацию ядерной триады в течение многих десятилетий. У нас больше нет запаса времени, нам необходимо двигаться вперед", - сказала она. - "Россия, в частности, создала за последние годы множество средств, таких как автономные подводные аппараты, различные типы боеголовок. Срок службы наших вооружений подойдет к концу в промежутке между 2020 и 2040 годами. Нам необходимо модернизировать то, что у нас есть, чтобы мы могли одну за одной заменить наши системы", - добавила Лорд, отвечая на вопрос об отставании США в этой сфере от России и Китая.

Она, в частности, обратила внимание на МБР Minuteman III. "У нас больше нет запаса времени для того, чтобы продлевать эксплуатацию Minuteman, потому что это будет не только дороже, чем создавать GBSD, но и лишит нас гибкости, поскольку у нас не будет современных вооружений", - отметила она. "Нам надо к 2028 году начать заменять их", - заявила заместитель министра.

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