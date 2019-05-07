Американец приговорен к 16 годам тюремного заключения за попытку осуществить теракт

Федеральный окружной суд в Чикаго (штат Иллинойс) в понедельник приговорил к 16 годам тюремного заключения американца, которого обвиняли в попытке привести в действие взрывное устройство в людном месте. Об этом сообщил телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сотрудники ФБР США задержали Аделя Дауда в сентябре 2012 года, ему тогда было 18 лет. Он привлек внимание властей тем, что размещал в интернете призывы к убийству граждан США. Сотрудники ФБР, действовавшие под прикрытием, передали молодому человеку машину, якобы начиненную взрывчаткой. Дауд попытался привести бомбу в действие у входа в один из баров в центре Чикаго. По данным следствия, он рассчитывал, что взрыв приведет к гибели нескольких сотен людей.

В 2016 году суд признал, что Дауд страдает от психических расстройств. Позже у него диагностировали шизофрению.

Прокуратура рассчитывала, что Дауда приговорят к 40 годам лишения свободы. Суд принял во внимание то, что американец был очень молод, когда решился на преступление. Дауду зачтется тот срок, который он провел в заключении. После освобождения из тюрьмы он в течение 45 лет будет находиться под особым надзором властей.

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