США рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на F-35

29 мая 2019 02:52 (UTC+04:00)

Власти США всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в среду со ссылкой на источники агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В середине мая министр ВВС США Хезер Уилсон заявляла, что Соединенные Штаты продолжают тренировать турецких пилотов на авиабазе Люк (штат Аризона). Однако, по ее словам, в Вашингтоне сомневаются, что смогут передать F-35 стране, "имеющей [комплекс] С-400, который был создан для того, чтобы пытаться наносить поражение" этим и подобным им самолетам.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция является партнером американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

В апреле стало известно, что США потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400 и приостановили поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35, а также - всех компонентов, необходимых для реализации связанных с этими самолетами проектов.

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