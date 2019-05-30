Неизвестный пытался покончить с собой около Белого дома

Неизвестный мужчина пытался покончить с собой в парке Эллипс вблизи Белого дома. Об этом сообщается на официальной странице Секретной службы США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы прибыли на место происшествия и вместе с представителями парковой полиции США и службы обслуживания парков оказали первую помощь мужчине.

Парк Эллипс, который имеет официальное название Южный президентский парк, представляет собой большое поле, расположенное к югу от ограды Белого дома. Свое неофициальное название парк получил из-за своей территории в форме эллипса, которая ограничена по контуру дорогой. Парк находится под охраной полиции и Секретной службы США.

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