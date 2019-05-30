Неизвестный пытался покончить с собой около Белого дома

30 мая 2019 00:09 (UTC+04:00)

Неизвестный мужчина пытался покончить с собой в парке Эллипс вблизи Белого дома. Об этом сообщается на официальной странице Секретной службы США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы прибыли на место происшествия и вместе с представителями парковой полиции США и службы обслуживания парков оказали первую помощь мужчине.

Парк Эллипс, который имеет официальное название Южный президентский парк, представляет собой большое поле, расположенное к югу от ограды Белого дома. Свое неофициальное название парк получил из-за своей территории в форме эллипса, которая ограничена по контуру дорогой. Парк находится под охраной полиции и Секретной службы США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп в рамках визита в Ирландию остановится в отеле, принадлежащем его сыновьям
В мире 22 мая 13:52
Эксимбанк США выделит кредит американским компаниям работающим в Узбекистане
Бизнес 15 мая 13:31
Трамп 13 мая примет в Белом доме премьер-министра Венгрии Орбана
В мире 7 мая 17:52
В Белом доме опровергли сообщение, что Трамп поддержал Хафтара
США 25 апреля 01:51
В США мужчина на электрокаталке поджег себя перед Белым домом
США 13 апреля 03:03
США огласят план палестино-израильского урегулирования до конца апреля
В мире 11 апреля 09:58
Лента новостей
«Челси» громит «Арсенал» в бакинском финале со счетом 4:1 (ВИДЕО)
Общество 01:15
На Бакинском олимпийском стадионе завершился финал Лиги Европы УЕФА между «Челси» и «Арсеналом» (ФОТО/ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)
Общество 00:50
Три человека получили ранения и один погиб в результате стрельбы в Техасе
США 29 мая 23:33
Мысли, выраженные в поздравительных письмах Дональда Трампа, говорят о блестящем будущем Азербайджана - депутат
Политика 29 мая 23:23
Красочная церемония открытия финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018-2019 (ВИДЕО)
Общество 29 мая 23:23
Посол Азербайджана в Великобритании направил протест в газету The İndependent
Политика 29 мая 23:15
МИД: Иран готов к войне с США
Политика 29 мая 22:48
В Азербайджане программы предметных олимпиад будут заранее размещаться на сайте
Общество 29 мая 22:48
Польша заинтересована в расширении торговых отношений с Казахстаном (Эксклюзив)
Бизнес 29 мая 22:45