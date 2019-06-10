В Далласе в результате падения строительного крана погиб один человек

10 июня 2019 03:07 (UTC+04:00)

Один человек погиб, еще не менее шести получили ранения в воскресенье после того, как в Далласе (штат Техас) башенный кран рухнул на жилое здание. Об этом сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, кран, задействованный при строительных работах, упал от сильного ветра. Он рухнул на пятиэтажное здание жилого комплекса, расположенного в центральной части города.

Как отмечает телеканал, в Далласе и соседних с ним городах в последние часы наблюдалась непогода - мощные бури и град. Более 220 тыс. человек, проживающих в регионе, уже остались без электроэнергии.

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