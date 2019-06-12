Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на саммите G20

12 июня 2019 21:53 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке. Саммит запланирован на 28-29 июня, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Трамп, слова которого приводит американское телевидение, добавил, что также намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Однако в Кремле заявили, что не получали от Вашингтона никаких сигналов, подтверждающих планы президента США встретиться с Владимиром Путиным на саммите G-20 в Осаке.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что четких договоренностей по времени и формату встречи президентов России и США нет.

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