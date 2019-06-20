Американский сенат провел закрытые слушания по НЛО

20 июня 2019 22:45 (UTC+04:00)

Сенаторы США провели на этой неделе закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщило издание Politico, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представители ВМС проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать.

Представитель сенатора Марка Уорнера, вице-президента комитета по разведке, подтвердила телеканалу, что в конгрессе серьезно подходят к этой проблеме.

"Если пилоты сообщают об опасностях для полетов, которые мешают тренировкам и подвергают их риску, сенатор Уорнер требует ответов на эти вопросы. Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом", - заявила представитель сенатора.

Президент США Дональд Трамп на выходных заявил, что "не особенно верит" в существование НЛО, несмотря на сообщения американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности. Трамп сообщил, что проводил с помощниками краткую встречу по этому вопросу.

Ранее, как сообщил телеканал ABC, американские ВМС обновили руководство для пилотов о том, как сообщать о "неопознанных и/или неидентифицированных летающих объектах", в связи с тем что количество таких рапортов в последние годы увеличилось.

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