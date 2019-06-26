Шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20

26 июня 2019 05:02 (UTC+04:00)

Шеф протокола президента США Дональда Трампа Шон Лоулер отстранен от службы незадолго до саммита "большой двадцатки" в Осаке, сообщает NBC со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, против Лоулера ведется расследование в связи с "дискриминацией и угрозами". Он пока не уволен, но официальные лица, которых цитирует канал, не думают, что Лоулер вернется на работу.

На саммите G20 Трампа будет сопровождать помощник шефа протокола Мэри-Кейт Фишер. У Трампа на "двадцатке" запланировано не менее восьми двусторонних встреч с мировыми лидерами, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным.

Сам Лоулер отказался от комментариев. Детали служебного расследования против него пока неизвестны.

Лоулер был назначен Трампом и утвержден сенатом в 2017 году. Имеет дипломатический ранг посла.

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