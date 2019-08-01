Помпео заявил, что США никогда не просили страны Юго-Восточной Азии выбирать партнеров

1 августа 2019 12:04 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты никогда не ставили страны Юго-Восточной Азии перед выбором, с кем они должны сотрудничать. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с главами МИД стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы никогда не просили от стран индо-тихоокеанского региона выбирать между государствами партнерами, - цитирует его агентство Reuters. - На протяжении десятилетий американская дипломатия на направлении АСЕАН руководствовалась принципом развития партнерства".

"Мы уважаем суверенитет каждой нации, наши решения направлены на обеспечение верховенства закона, прав человека и устойчивое экономическое развитие", - сказал госсекретарь.

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