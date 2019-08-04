Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора для стрелка в Техасе

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора для открывшего стрельбу в Эль-Пасо (штат Техас), в результате которой погибли 20 человек. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции прокурор по округу Эль-Пасо Джейми Эспарца. Трансляцию вела телекомпания CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу сказать, что со стороны штата ему [нападавшему] предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, поэтому ему может быть вынесен смертный приговор", - сказал Эспарца. "Мы будем добиваться смертного приговора", - указал он.

В свою очередь прокурор западного округа Техаса Джон Бэш сообщил, что власти расследуют стрельбу как дело о "внутреннем терроризме".

"Мы также рассматриваем это как дело о внутреннем терроризме. И мы собираемся делать то, что мы делаем с террористами в этой стране, - обеспечить быстрое и неоспоримое правосудие", - сказал он.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Позднее, в ночь с субботы на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо). По данным властей, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего, на котором был бронежилет.

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