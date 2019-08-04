Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора для стрелка в Техасе

4 августа 2019 22:03 (UTC+04:00)

Прокуратура США будет добиваться вынесения смертного приговора для открывшего стрельбу в Эль-Пасо (штат Техас), в результате которой погибли 20 человек. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции прокурор по округу Эль-Пасо Джейми Эспарца. Трансляцию вела телекомпания CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу сказать, что со стороны штата ему [нападавшему] предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, поэтому ему может быть вынесен смертный приговор", - сказал Эспарца. "Мы будем добиваться смертного приговора", - указал он.

В свою очередь прокурор западного округа Техаса Джон Бэш сообщил, что власти расследуют стрельбу как дело о "внутреннем терроризме".

"Мы также рассматриваем это как дело о внутреннем терроризме. И мы собираемся делать то, что мы делаем с террористами в этой стране, - обеспечить быстрое и неоспоримое правосудие", - сказал он.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Позднее, в ночь с субботы на воскресенье неизвестный открыл стрельбу в центре Дейтона (штат Огайо). По данным властей, погибли девять человек, пострадали 27. Сотрудникам полиции удалось в течение минуты убить нападавшего, на котором был бронежилет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция установила личность стрелка в Огайо
США 23:13
Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо
США 21:09
В парке в Чикаго произошла стрельба
США 19:28
Число пострадавших при стрельбе в Огайо увеличилось до 26 (Обновлено)
США 16:33
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Эль-Пасо и Дейтоне
Политика 15:21
МИД Казахстана: Прекращение действия ДРСМД способно спровоцировать новую гонку вооружений
Казахстан 14:23
Лента новостей
Полиция установила личность стрелка в Огайо
США 23:13
В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля выступил квартет кларнетов Clarte (ФОТО)
Общество 22:48
Руни может вернуться в "Манчестер Юнайтед" в качестве тренера
Спорт 22:22
Задержанный Ираном танкер принадлежит Ираку - СМИ
Иран 21:46
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В мире 21:26
Пожар в торговом центре "Седерек" локализован (Обновлено)
Происшествия 21:17
Трамп распорядился приспустить флаги в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо
США 21:09
"Манчестер Сити" в шестой раз завоевал Суперкубок Англии по футболу, победив "Ливерпуль"
Спорт 20:48
В Турции произошло землетрясение
Турция 20:32