США испытали новейшую модификацию ракеты Tomahawk

21 августа 2019 06:00 (UTC+04:00)

США провели в минувшее воскресенье испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска (УВП) Mark-41 (Mk-41), схожие с которой размещены в Румынии и должны быть еще переброшены в Польшу. Об этом, как передает Trend, сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер.

"Это была одна из модификаций [ракеты] Tomahawk Block IV, и в ходе испытания была использована [УВП] Mk-41, хотя и не в такой конфигурации, как для [дислоцированных в Румынии и Польше комплексов] Aegis Ashore", - заявил сотрудник пресс-службы военного ведомства США. Карвер отвечал на просьбу привести детали состоявшегося в выходные дни испытания.

Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу 2 августа в связи с выходом из него США.

При этом Карвер утверждал, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений". Он не пояснил, как с этим тезисом соотносится факт использования УВП Mk-41 в ходе воскресного испытания. Москва последовательно выражает тревогу по поводу возможного применения объектов Aegis Ashore в Румынии и Польше для запуска крылатых ракет.

Модификация Block IV ракеты Tomahawk имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2004 года (ВМС Великобритании - с 2008 года). Дальность этой модификации составляет 1,6 тыс. км.

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