СМИ: Трамп принял предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7

21 августа 2019 07:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп принял предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США, как ожидается, глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече "Большой семерки" в Биаррице, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

Как сообщил CNN высокопоставленный источник в Белом доме, Трамп и Макрон в ходе телефонного разговора договорились о намерении пригласить Россию на саммит G7 в следующем году. По словам собеседника телеканала, идея приглашения принадлежала президенту Франции.

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