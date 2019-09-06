Авиамеханика в США обвинили в попытке выведения из строя оборудования лайнера

6 сентября 2019 22:35 (UTC+04:00)

Обвинения в попытке вывести из строя навигационное оборудование пассажирского самолета предъявлены механику, работавшему в компании American Airlines. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу телекомпания ABC.

По ее данным, в ходе состоявшегося в четверг допроса 60-летний Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани, работавший в компании с 1988 года, признался в том, что создал помехи в работе бортового оборудования, чтобы получить оплату за сверхурочную работу по обслуживанию самолета.

Инцидент произошел 17 июля, когда пилот самолета, выполнявшего рейс по маршруту Майами - Багамы, обнаружил неполадки в системе, контролирующей скорость и другую информацию, и вынужден был прекратить взлет. На борту находились 150 пассажиров.

При осмотре оборудования специалисты обнаружили в навигационном блоке кусок пластика. Записи камер наблюдения зафиксировали, как человек, опознанный позднее как Алани, проник в самолет и находился на борту на протяжении семи минут.

Представители American Airlines, по сообщению телекомпании ABC, заявили, что оказывают содействие в расследовании и "крайне серьезно относятся к произошедшему". По их данным, после инцидента самолет был выведен из эксплуатации и его системы были отремонтированы.

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