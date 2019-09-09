Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища



В середине июня госдеп США объявил о прекращении помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран. Кроме того, ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед лицом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.

План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости. Кроме того, власти отмечают тенденцию, которая заключается в том, что все больше границу пересекают не одиночки, а целые семьи, а также дети без сопровождающих их взрослых. Более половины из них не из граничащей на юге с США Мексики, а из стран так называемого Северного треугольника: Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Семьи и детей без родителей значительно сложнее депортировать, сказано в указе.В середине июня госдеп США объявил о прекращении помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран. Кроме того, ранее США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед лицом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч солдат национальной гвардии. Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет меры на границе.План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории Мексики в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации в Мексике, будут вынуждены отправиться обратно на родину.

По оценке минюста, в 2018 году иммиграционные суды получили более 162 тысяч заявлений о предоставлении убежища. При этом более 99 тысяч были изначально оценены как обоснованные. Уже эта цифра была больше на 175% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году ожидается еще большее число запросов: только за первые четыре месяца 2019 финансового года было получено более 35 тысяч "заслуживающих доверия" заявок. При этом с 2016 по 2018 год были приняты положительные решения только по 12 тысячам заявлений. Сейчас в судах находится около 436 тысяч дел о предоставлении убежища.