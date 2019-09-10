Трамп расширил возможность введения санкций США за терроризм

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, совершенствующий систему введения санкций США за террористическую деятельность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая вместе с госсекретарем Майклом Помпео на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Сегодня [во вторник] президент подписал новый указ, который подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом. <...> Новый указ совершенствует систему введения санкций, направленную на борьбу с терроризмом, значительно расширяя наши возможности в деле введения самих ограничений и сдерживания террористов во всем мире", - отметил глава финансового ведомства.

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