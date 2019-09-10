Трамп расширил возможность введения санкций США за терроризм

10 сентября 2019 22:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, совершенствующий систему введения санкций США за террористическую деятельность. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая вместе с госсекретарем Майклом Помпео на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Сегодня [во вторник] президент подписал новый указ, который подчеркивает решительное лидерство США в борьбе с глобальным терроризмом. <...> Новый указ совершенствует систему введения санкций, направленную на борьбу с терроризмом, значительно расширяя наши возможности в деле введения самих ограничений и сдерживания террористов во всем мире", - отметил глава финансового ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране прокомментировали отставку Болтона
Политика 22:57
США ввели новые санкции против ИГ, "Аль-Каиды" и представителей КСИР
США 21:47
Трамп уволил Болтона
США 20:16
Грузия начинает переговоры о прямом авиасообщении с США
Бизнес 18:49
Грузия является важным партнером для США с точки зрения торговых возможностей
Финансы 18:26
Узбекистан намерен увеличить экспорт текстиля до $2 млрд по итогам года
Бизнес 13:26
Лента новостей
В Иране прокомментировали отставку Болтона
Политика 22:57
Сирены воздушной тревоги сработали в городах на юге Израиля
Израиль 22:39
Apple представила новые iPhone
В мире 22:21
США ввели новые санкции против ИГ, "Аль-Каиды" и представителей КСИР
США 21:47
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил письмо Поладу Бюльбюльоглу
Политика 21:35
В Калифорнии началась презентация новинок от Apple
В мире 21:25
Правительство Италии во главе с Конте получило доверие в Сенате
Европа 21:21
У грузино-армянской границы произошли землетрясения магнитудами 5,2 и 4,2
Грузия 21:13
США подозревают Иран в незаявленной ядерной деятельности
США 20:46