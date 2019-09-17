США прокомментировали интерес Турции к российским Су-35 и Су-57

17 сентября 2019 20:57 (UTC+04:00)

США будут призывать Турцию закупать их продукцию вместо российских Су-35 и Су-57, заявил во вторник заместитель министра обороны США Джон Руд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться, (принимать решение. — Прим. ред.) в пользу вооружений, произведенных США, что принимает в расчет совместимость. Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения. Но мы готовы к партнерству с ними по этому поводу", — сказал Руд на мероприятии, посвященном ПРО.

Так он ответил на вопрос о том, как возможная закупка Турцией российских истребителей может повлиять на военное сотрудничество с ней США.
Руд не уточнил, что именно Вашингтон готов предложить Анкаре в этой связи.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган осмотрел российские истребители на авиасалоне МАКС-2019 и поинтересовался у президента России Владимира Путина о возможности купить такие. Путин ответил утвердительно. Помощник российского президента Юрий Ушаков впоследствии подтвердил, что интерес к теме есть, но с учетом ее "сверхчувствительности" говорить о переговорах пока рано.
США ранее исключили Турцию из программы производства и закупки своих новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 за закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Россия 16 сентября 23:27
Эрдоган назвал главные темы прошедших в Анкаре переговоров
Турция 16 сентября 21:46
Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок С-400
Турция 15 сентября 16:03
С-400 будут развернуты не позднее апреля 2020 года
Турция 14 сентября 02:29
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии
США 13 сентября 23:19
Эрдоган: Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе
Турция 13 сентября 22:57
Лента новостей
Генсек НАТО осудил нападения на саудовские нефтяные объекты
Другие страны 21:56
В Баку прошла церемония награждения победителей индивидуальных финалов 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Азербайджан 21:52
Эльмар Мамедъяров встретился с ректором Папского восточного института в Ватикане
Политика 21:19
Экспорт из Стамбула и Анкары в Азербайджан превысил $630 млн (Эксклюзив)
Турция 21:16
Помпео во вторник направится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить атаки на НПЗ
Другие страны 21:12
Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку
Общество 20:57
Совбез ООН продлил мандат миссии в Афганистане на год
В мире 20:50
СМИ: Эр-Рияд решил перенести свое генконсульство в Стамбуле из-за дела Хашкаджи
Арабские страны 20:44
Екатерина Селезнева завоевала «золото» Чемпионата мира в Баку в упражнениях с обручем (ФОТО)
Общество 20:25