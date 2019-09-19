В Атлантике тропический шторм "Джерри" усилился до урагана

19 сентября 2019 20:03 (UTC+04:00)
Тропический шторм, получивший имя "Джерри", в Атлантическом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным синоптиков, в настоящее время максимальная скорость ветра достигла 120 километров в час. Скорость движения – 25,7 километра в час. Ураган движется в сторону Карибских островов.
"Джерри" - десятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана. Жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Джавад Зариф: Удары Эр-Рияда или Вашингтона по Ирану повлекут войну
Иран 15:19
В Казахстане создадут информационный центр NASA
Бизнес 14:58
ОАЭ присоединятся к коалиции США по охране судов в районе Персидского залива
В мире 11:37
Дипломаты Южной Кореи и США обсудят ситуацию вокруг КНДР
Другие страны 08:55
Ураган "Лорена" сформировался у берегов Мексики
Другие страны 08:29
Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой
США 07:24
Лента новостей
МЧС Азербайджана выдало положительные заключения для ввода в эксплуатацию еще 168 жилых зданий
Общество 21:13
Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира в Баку в упражнении с лентой
Общество 21:07
Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил группу работников нефтяной промышленности почетного звания "Заслуженный инженер"
Политика 21:03
Пентагон пока не делает окончательных выводов об ответственных за атаки на саудовские НПЗ
США 21:02
Лига Европы: «Карабах» играет с «Севильей» (Прямая трансляция)
Общество 20:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу работников нефтяной промышленности
Политика 20:46
Президент Ильхам Алиев предоставил Кериму Керимову персональную пенсию Президента
Политика 20:35
Дина Аверина завоевала «золото» Чемпионата мира в упражнении с булавами
Общество 20:24
В Баку стартовали финалы 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 20:24