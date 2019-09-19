В Атлантике тропический шторм "Джерри" усилился до урагана

Тропический шторм, получивший имя "Джерри", в Атлантическом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным синоптиков, в настоящее время максимальная скорость ветра достигла 120 километров в час. Скорость движения – 25,7 километра в час. Ураган движется в сторону Карибских островов.
"Джерри" - десятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана. Жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах.
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