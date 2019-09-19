В Атлантике тропический шторм "Джерри" усилился до урагана

"Джерри" - десятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана. Жертвой урагана "Барри" стал один человек в США, жертвами мощнейшего урагана "Дориан" - более 50 человек на Багамах. новость будет обновляться Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

По данным синоптиков, в настоящее время максимальная скорость ветра достигла 120 километров в час. Скорость движения – 25,7 километра в час. Ураган движется в сторону Карибских островов.