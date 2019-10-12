Госсекретарь США пригрозил Ирану крахом его экономики

12 октября 2019 04:27 (UTC+04:00)

Иран столкнется с крахом собственной экономики, если Тегеран не изменит свое поведение. Соответствующее сообщение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликовал в пятницу в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"США направляют дополнительные силы и технику в Саудовскую Аравию для укрепления ее оборонного потенциала и помощи в возобновлении сдерживания иранской агрессии. Иранский режим должен коренным образом изменить свое поведение и действовать как нормальная страна. В противном случае он сможет наблюдать за крахом своей экономики", - написал руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу Пентагон объявил о том, что США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Вашингтон, подчеркнули в ведомстве, не ищет конфликта с Тегераном, но будет поддерживать военные возможности в регионе, чтобы "быть готовым ответить на любой кризис, защитить своих военнослужащих и интересы".

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