Белый дом анонсировал встречу Пенса с Эрдоганом

Вице-президент США Майк Пенс отправляется в среду, 16 октября, в столицу Турции Анкару для переговоров по поводу урегулирования ситуации в Сирии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Семнадцатого октября вице-президент Пенс примет участие в двусторонней встрече с президентом Эрдоганом. Во время встречи вице-президент Пенс подтвердит приверженность президента (США Дональда) Трампа сохранению карающих экономических санкций в отношении Турции до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование (в Сирии)", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"В Турции вице-президент озвучит приверженность Соединенных Штатов достижению немедленного прекращения огня и условий для урегулирования на основе переговоров", - отмечают в Белом доме.

Сообщается, что в состав делегации войдут госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Грозил же Трамп, сообразуясь с его "величием", решить, когда уничтожать экономику Турции за неповиновение. Решил – пора. Убрал своих солдат от турецкого огня подальше и решил.

В Белом доме подчеркивают, что продолжающееся насилие в регионе "серьезно подрывает кампанию по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, ставит под угрозу гражданское население и религиозные меньшинства и угрожает безопасности всего региона".

Эта поездка в Турцию станет первой для Пенса в качестве вице-президента.

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