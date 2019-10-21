Глава Пентагона обсудил с президентом Афганистана борьбу с терроризмом

Министр обороны США Марк Эспер в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани обсудил вопросы борьбы с терроризмом и двусторонние отношения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили [с президентом Афганистана] приверженность США миссии НАТО "Решительная поддержка" и прочность нашего партнерства, - отметил Эспер в Twitter. - Мы согласились с тем, что Афганистан больше никогда не должен стать безопасным местом для террористов для атак на США".

Эспер объявил в воскресенье в Кабуле, что Соединенные Штаты могут сократить численность своего контингента в Афганистане до 8,6 тыс. военнослужащих без ущерба для борьбы с террористическими группировками, действующими в этой стране. В настоящее время на территории Афганистана находятся около 14 тыс. американских военнослужащих, которые заняты как подготовкой афганской армии, так и непосредственно участвуют в полевых операциях против экстремистов.

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