В ООН не получали от США уведомления о выходе из Парижского соглашения

5 ноября 2019 00:11 (UTC+04:00)

В ООН пока не получали письменных уведомлений от каких-либо государств о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 1 июня 2017 года официально объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Как сообщила ранее газета New York Times, согласно правилам Парижского соглашения, 4 ноября является самой ранней датой, когда администрация США может направить в ООН письменное уведомление о своем выходе.

Отвечая на вопрос о том, получила ли ООН какие-либо уведомления от какой-либо из стран, в частности от США, Хак заявил: "На данный момент мы сверились с нашим офисом здесь и офисом Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ни один из офисов пока не получил ничего".

Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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