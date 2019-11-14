Сенатор США заблокировал резолюцию о признании т.н. "геноцида армян"

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) в среду заблокировал рассмотрение в верхней палате законодательного органа резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи, после встречи в Белом доме с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом законодатель сообщил на заседании Сената, трансляцию которого вели американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сенаторы не должны приукрашивать историю или пытаться ее переписать", - пояснил он свое решение.

Грэм заявил об этом через пару часов после встречи с Эрдоганом в Белом доме. "Я только что встретился с президентом Эрдоганом и президентом [США Дональдом] Трампом и обсудил с ними проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Сирии, военное вторжения со стороны Турции. Я надеюсь, что Турция и Армения смогут объединиться и решить эту проблему", - подчеркнул Грэм. Он добавил, что выступает против данной резолюции "не из-за прошлого, а из-за будущего".

По принятым в верхней палате Конгресса правилам, любой сенатор может запросить согласия на рассмотрение и принятие законопроекта или резолюции, а также может и заблокировать законодательную инициативу.

Первым правом ранее в среду воспользовался старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в отношении резолюции, признающей геноцид армян в Османской империи. По его мнению, инициатива обеспечила бы "официальное признание" геноцида армян в США.

"Внешняя политика Соединенных Штатов должна добросовестно учитывать нарушения прав человека, преступления против человечности, этнические чистки и геноцид. Мы не можем отвернуться от армянских жертв геноцида", - считает демократ.

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