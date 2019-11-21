Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в США

21 ноября 2019 09:30 (UTC+04:00)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден высказался за декриминализацию марихуаны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, надо декриминализировать марихуану. Точка. Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы", - сказал он в пятницу в ходе теледебатов.

Однако Байден призвал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении.

Пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте. Трансляцию ведет телеканал MSMBC.

По данным социологов, в стане демократов лидерство сохраняет Джо Байден. За ним следует сенатор Элизабет Уоррен. Замыкает тройку лидеров Берни Сандерс.

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