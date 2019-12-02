В Техасе три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

2 декабря 2019 07:42 (UTC+04:00)

Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от международного аэропорта города Сан-Антонио в Техасе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье вечером, когда у самолета произошли проблемы с двигателем по пути из города Шугар Ленд в Берне. Пилот пытался посадить самолет в аэропорту Сан-Антонио, но попытки были неуспешными, и самолет упал почти в 140 метрах от взлетно-посадочной полосы.

По словам главы пожарной службы Сан-Антонио Чарли Худа, все три человека, находившиеся на борту, погибли.

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