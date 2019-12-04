Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google

4 декабря 2019 03:47 (UTC+04:00)

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж передали гендиректору Google Сундару Пичаи контроль над материнской структурой — холдингом Alphabet, говорится в совместном заявлении Брина и Пейджа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Основатели Google контролировали Alphabet после реструктуризации четыре года назад, в ходе которой онлайн-гигант стал подразделением широкого холдинга.

Alphabet укрепилась в последние годы, а ее подразделения, включая Google, работают эффективно в качестве независимых компаний, отмечают основатели.

"Естественным образом пришло время упростить нашу структуру менеджмента. Мы никогда не собирались удерживать управление в условиях, когда, с нашей точки зрения, есть лучший способ управлять компанией", - пишут Брин и Пейдж.

"Alphabet и Google больше не нужны два гендиректора и президент. В будущем Сундар (Пичаи) будет генеральным директором и Google, и Alphabet", - сообщили Брин и Пейдж.

По их словам, Пичаи будет отвечать как за руководство Google, так и за инвестиции Alphabet в другие проекты. Сами Брин и Пейдж намерены оставаться акционерами Alphabet и заседать в совете директоров компании, а также "регулярно разговаривать" с Пичаи.

Брин и Пейдж основали Google в 1998 году. Компания стала наиболее популярным интернет-поисковиком и лидером на рынке онлайн-рекламы. В 2015 году основатели преобразовали бизнес, подчинив Google вновь созданному холдингу Alphabet и выделив в отдельные компании под контролем холдинга ряд проектов Google. Оборот Alphabet в 2018 году составил около 134 миллиардов долларов, чистая прибыль достигла почти 31 миллиарда долларов. В компании работают более 100 тысяч человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
Европа 1 декабря 04:14
Google ужесточила правила размещения политической рекламы
США 21 ноября 08:29
Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
В мире 21 ноября 05:36
Расследование в США против Google затронет бизнес Android
США 15 ноября 11:43
Лидер британских лейбористов пообещал сделать интернет бесплатным, если победит на выборах
Другие страны 15 ноября 10:57
Власти США начали расследование в отношении Google
Другие страны 13 ноября 06:47
Лента новостей
Ким Чен Ын верхом на белом коне посетил революционные места у подножия Пэктусана
Другие страны 03:35
В международной коалиции опровергли удары на северо-востоке Сирии
Арабские страны 03:17
Теледебаты кандидатов в президенты Алжира продлятся около трех часов
Другие страны 03:01
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2
Казахстан 02:46
Около 90% поездов будут отменены во Франции 5 декабря из-за забастовки
Европа 02:30
В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай
США 02:14
В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ
Арабские страны 01:57
В России, в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа
Россия 01:45
Стали известны подробности следующего фильма Мартина Скорсезе
США 01:27