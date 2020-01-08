Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке

8 января 2020 04:07 (UTC+04:00)

Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию, сообщила пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", - заявила Гришэм.

По данным ABC, атака направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана. Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе страны.

Иранский Корпус стражей исламской революции взял ответственность за обстрелы.

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