Подозреваемому в нападении рядом с синагогой в Нью-Йорке грозит смертная казнь

14 января 2020 05:26 (UTC+04:00)

Высшая мера наказания в виде смертной казни грозит подозреваемому в нападении с ножом на представителей еврейской общины у синагоги в районе Монси (штат Нью-Йорк), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое наказание грозит афроамериканцу Графтону Томасу в случае, если от полученных ранений умрет в больнице один из пострадавших, который в настоящий момент находится в коме. Ранее следствие предъявило Томасу обвинения, в том числе - в совершении преступления на почве расовой и религиозной ненависти, покушении на убийство и попытке помешать религиозной церемонии. При обыске у подозреваемого были обнаружены материалы антисемитского содержания, в которых упоминались Гитлер и нацизм, а также нож со следами крови. В настоящий момент подозреваемому грозит пожизненное заключение, уточняет агентство.

28 декабря подозреваемый проник в дом раввина, где собрались несколько десятков человек, и набросился с ножом на участников религиозной церемонии. Пять человек получили серьезные травмы. Нападавшему удалось скрыться с места преступления, но спустя час он был задержан благодаря тому, что один из очевидцев преступления запомнил номер его машины.

Президент США Дональд Трамп осудил нападение, назвав его "ужасающим". Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо рассказал, что власти расценивают произошедшее как акт внутреннего терроризма.

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