В Вирджинии тысячи американцев вышли на акцию в поддержку права на ношение оружия

21 января 2020 01:15 (UTC+04:00)

Несколько тысяч американцев вышли в понедельник на акцию в поддержку права на ношение огнестрельного оружия, которая проходила в Ричмонде, столице штата Вирджиния. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox News.

Телеканал отмечает, что митинг был спровоцирован намерением демократов штата ввести новые ограничения на ношение огнестрельного оружия. При этом демонстранты вышли на акцию со своим оружием.

12 января законодатели Вирджинии проголосовали за введение запрета на ношение огнестрельного оружия в здании местного парламента. Это вызвало активный протест со стороны республиканцев, составляющих меньшинство в обеих палатах законодательного органа штата.

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции. Власти США предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в стране трагедий со стрельбой, но успехом эти усилия не увенчались.

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