Байден отменил мероприятие в день праймериз в Нью-Гэмпшире и летит в Южную Каролину

Бывший вице-президент США Джозеф Байден отменяет запланированное мероприятие в городке Нашуа в Нью-Гэмпшире, покидает во вторник этот штат и направляется вести агитационную кампанию в штат Южная Каролина, где 29 февраля состоятся первичные выборы (праймериз) Демократической партии. Об этом Байден сообщил во вторник журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сегодня ночью собираемся в Южную Каролину", - сказал бывший вице-президент. "Я также собираюсь в Неваду, вам будет надо это видеть", - продолжал Байден, имея в виду назначенные на 22 февраля собрания партийных активистов (кокусы) демократов в штате Невада.

В предвыборном штабе Байдена телеканалу Fox News подтвердили отмену запланированного на вечер вторника мероприятия с участием политика и его жены. Это значит, что бывший вице-президент не намерен задерживаться в Нью-Гэмпшире после объявления результатов проходящих в настоящий момент в этом штате праймериз.

Байден по итогам собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова 3 февраля сдал позиции лидера предвыборной гонки демократов и занял лишь четвертое место (его поддержали 15,8% участников собраний), уступив экс-мэру города Саут-Бенд (штат Индиана) Питу Буттеджаджу (26,2%), сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу (26,1%) и сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен (18%).

Байден, который ранее лидировал по всем опросам общественного мнения, позднее охарактеризовал позорное для себя четвертое место в Айове как удар под дых и спрогнозировал свое поражение на праймериз в Нью-Гэмпшире. После кокусов уровень поддержки бывшего вице-президента резко снизился.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.