Трюдо обсудил с Трампом ситуацию с коронавирусом в Канаде и США

Президент США Дональд Трамп провел в субботу телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны договорились продолжить координировать действия по борьбе с новым коронавирусом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Провел хороший разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Рад слышать, что его замечательная жена Софи хорошо себя чувствует. Соединенные Штаты и Канада продолжат тесную координацию действий по COVID-19", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

13 марта пресс-секретарь главы канадского правительства сообщил, что супруга премьер-министра страны Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли.