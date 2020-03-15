Учителя Нью-Йорка готовятся к забастовкам, требуя закрыть школы из-за коронавируса

Учителя большинства школ Нью-Йорка призывают коллег к особому виду забастовки - "массовому невыходу на работу из-за болезни" в ответ на отказ мэра города Билла де Блазио закрыть государственные школы на карантин. Об этом в субботу пишет газета New York Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Педагоги подписывают петиции, объединяются в социальных сетях и требуют от профсоюзов принять решительные меры, чтобы защитить от распространения вируса семьи преподавателей и учеников. Руководитель одного из подразделения городского профсоюза учителей уже обвинил мэра в игнорировании заявления, что продолжение учебного процесса в школах мегаполиса подвергает большому риску как учащихся, так и персонал.