Apple окажет Италии помощь для борьбы с коронавирусом
Глава американской компании Apple Тим Кук сообщил в четверг в Twitter, что корпорация окажет Италии помощь для борьбы с коронавирусом нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Еще никогда поддерживать друг друга не было так важно, как сейчас. Мы окажем существенную помощь Департаменту гражданской защиты Италии, в том числе медицинским оборудованием и материалами", - написал Кук.
13 марта Apple сообщила, что выделила в общей сложности $15 млн на борьбу с пандемией коронавируса по всему миру.
Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило 41 тыс. человек, умерли почти 3,5 тыс.
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