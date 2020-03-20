Госдеп рекомендовал гражданам США не выезжать за рубеж из-за коронавируса

США 20 марта 2020 03:37 (UTC+04:00)
Госдеп рекомендовал гражданам США не выезжать за рубеж из-за коронавируса

Госдепартамент призвал американцев не выезжать из-за коронавируса из страны. Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госдепартамент рекомендует гражданам США воздержаться от любых зарубежных поездок из-за распространения в мире коронавируса, - отмечается в тексте. - В странах, где коммерческие перелеты по-прежнему возможны, гражданам США рекомендуется немедленно вернуться на родину".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрированы 9415 случаев заражения, 150 человек умерли, 106 выздоровели.

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