США не считают, что их санкции препятствуют борьбе с коронавирусом в Иране

Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана не препятствуют борьбе с распространением нового коронавируса в этой стране. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это любимое утверждение режима, что санкции влияют на их возможность оказывать помощь своему народу. Это не так", - считает он. "Наша политика максимального давления на режим продолжается, и она продолжается потому, что, как я уже сказал, санкции США не препятствуют доступу помощи в Иран", - отметил Хук.

По его словам, у властей Ирана есть достаточно средств, чтобы справиться с ситуацией. "У элиты много денег", - убежден спецпредставитель США.

Согласно последним официальным данным, число заболевших в Иране - 18 407, зарегистрированы по меньшей мере 1284 летальных исхода. Власти республики неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса.