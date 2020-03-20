Майк Помпео опубликовал поздравление по случаю праздника Новруз
Госсекретарь Майк Помпео в четверг опубликовал поздравление по случаю Новруза - праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю, который традиционно отмечается иранскими и тюркскими народами, передает Trend со ссылкой на Голос Америки.
«Я присоединяюсь к президенту Трампу и желаю счастливого, здорового и процветающего Новруза всем, кто празднует эту традицию во всем мире», - говорится в поздравлении.
Однако, как отмечает Помпео, «к сожалению, в этом году мы должны проявлять больше осторожности в наших встречах, поскольку коронавирус затронул многие страны, в том числе те, в которых отмечают Новруз».
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