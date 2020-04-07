Порядка 100 бортпроводников American Airlines заражены коронавирусом

У около 100 бортпроводников и бортпроводниц авиакомпании American Airlines выявлен новый коронавирус. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, ссылающаяся на попавшие в ее распоряжение данные Профессиональной ассоциации стюардов, объединяющей более 27 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ассоциация информировала, что American Airlines после продолжавшихся почти два месяца переговоров дала согласие удовлетворить требование обеспечить всех своих бортпроводников защитными медицинскими масками. Эти средства личной защиты предоставлены стюардам и стюардессам авиаперевозчика на этой неделе.

Ассоциация прогнозирует, что не более четверти ее членов будут обслуживать авиарейсы в мае ввиду катастрофического спада воздушных пассажирских перевозок в США и в мире.

Как сообщил в воскресенье телеканал CNBC, American Airlines временно отменила более 90% своих регулярных авиарейсов в международных аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке в связи с распространением коронавируса нового типа. Другой ведущий американский авиаперевозчик United Airlines временно отменил около 90% своих рейсов в аэропортах Либерти (штат Нью-Джерси) и Ла-Гуардиа.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 378,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 830 человек, поправились 20 003.