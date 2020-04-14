Более 30 человек стали жертвами торнадо, обрушившихся на юго-восток США
По меньшей мере 33 человека погибли в США в результате обрушившихся на юго-восточные штаты торнадо и сильного ветра. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее публиковалась информация о 26 погибших. В штатах Миссисипи, Луизиана, Джорджия и Алабама введен режим чрезвычайной ситуации. Наибольший урон нанесен Миссисипи, где жертвами удара стихии стали не менее 11 человек. Девять человек погибли в Южной Каролине, восемь - в Джорджии, три - в Теннесси, по одному - в Арканзасе и Северной Каролине.
Торнадо и сильный ветер обрушились на юго-восточные штаты США в воскресенье. Согласно подсчетам NBC, без электроснабжения остались более 1 млн человек.
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