В штате Нью-Йорк зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом

Более 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в четверг в штате Нью-Йорк. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора Эндрю Куомо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждаем 6 244 новых случая инфицирования коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее количество таких случаев возросло до 263 460", - указывается в тексте.

Как проинформировал Куомо в четверг утром, от заболевания, вызываемого коронавирусом, в штате за сутки умерли 438 человек по сравнению с 471 днем ранее. Количество новых случаев заражения составило 1 359, а днем ранее - 1 386.

Губернатор и прокуратура Нью-Йорка объявили об ответственности администрации домов престарелых за своевременное (в течение 24 часов) уведомление о заражении или смерти своих подопечных. За нарушение предписания теперь вводится наказание в виде штрафа в размере $10 тыс. и лишения лицензии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 856,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 47 272 человека, поправились 78 339.