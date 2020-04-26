Поставки лекарства от малярии в США выросли в 46 раз из-за коронавируса

Поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина в американские аптеки увеличились в 46 раз после того, как президент США Дональд Трамп одобрил его применение в лечении коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru", сообщает The New York Times.

Данные издания основаны на анализе колебания поставок препарата в аптеки страны. На следующий день после заявления Трампа они увеличились в 46 раз по сравнению с нормой в будний день. Издание подчеркивает, что эффективность лекарства против коронавируса не доказана.

Отмечается, что объем поставок зависит от количества выписанных на лекарство рецептов. По подсчетам издания, всего во время резкого спроса на лекарство от малярии было выписано почти 32 тысячи рецептов от таких врачей, как ревматологи, кардиологи, дерматологи, психиатры и даже ортопеды.

В апреле ажиотаж вокруг препарата спал. Несмотря на это, спрос на гидроксихлорохин все еще превышает обычные показатели примерно в шесть раз, сообщает издание.

В начале апреля американские врачи отреагировали на предложение президента США Дональда Трампа лечить больных гидроксихлорохином заявлением, что эффективность лекарства не доказана. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заметило, что препарат имеет слишком много побочных эффектов. Позже американские исследователи доказали бесполезность лекарства в борьбе с коронавирусом.

В обычной практике гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки, артрита, при заболеваниях кожи.